Paris'teki sığınmacıların bulunduğu kamp boşaltıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan sığınmacıların, kendi imkanları ile kaldıkları Porte de la Chapelle sığınmacı kampı boşaltıldı.

Fransa Göç ve Göçmen Kurumu'nun verdiği bilgiye göre, Porte de La Chapelle bölgesindeki kampta yaşayan 2 bin 376 erkek, 60 kadın ve 23 çocuk Paris ve çevresindeki 18 spor salonuna nakledildi.

Toplam 2 bin 459 sığınmacının nakli, Paris'te son iki yılda yapılan 35'inci operasyon oldu.

Kampı boşaltma sırasında 350 polisin görev aldığı ve 30 otobüs kullanıldığı bildirildi.

Sığınmacıların kampının bulunduğu bölgede yer alan ve sadece 50 kişi kapasiteli merkez, sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor.

Pek çok sivil toplum örgütü ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hükümeti, sığınmacıların içinde yaşadığı kötü koşullar dolayısıyla eleştiriyor.

Kampta daha çok Afganistan, Sudan, Somali ve Eritre asıllı sığınmacılar bulunuyordu.