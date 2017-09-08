Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi caz festivali Lebogang Manyama
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Paris'teki stüdyo dairede 130 kedi bulundu

- 60 yaşındaki kadının, 25 metrekarelik stüdyo tipi dairesinde 130 kedi beslediği ortaya çıktı

Paris'teki stüdyo dairede 130 kedi bulundu

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te 25 metrekare büyüklüğündeki stüdyo tipi dairesinde, 130 kediyle yaşayan 60 yaşındaki kadın, komşularının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Europe 1 radyosunun haberine göre, Paris'in turistik Montparnasse semtindeki 25 metrekare büyüklüğündeki bir stüdyo dairede, 130 kedi bulundu.

Komşulardan birinin, 3. katın penceresinden bir kedi yavrusunun sokağa atıldığı yönündeki şikayeti değerlendiren polisler, söz konusu daireyi kontrole gitti.

Polisler, dairede 130 kedi ve bir kadının bulunduğunu belirledi. Kötü koktuğu ve tamamen kedi pisliği içinde olduğu aktarılan dairede hiçbir gıda maddesinin de olmadığı ifade edildi.

Gözaltına alınan 60 yaşındaki ev sahibinin ruhsal sorunları olduğunun tespit edilmesinin ardından Sainte-Anne Hastanesi Psikiyatri Bölümüne sevk edildiği açıklandı.

Bu arada dairedeki kedilerin 4 gün süren çalışma sonucu hayvanseverler derneği tarafından tahliye edildiği bildirildi.

Fransa'da geçen ay, Montereau kentinde yaşayan bir kişinin, 50 metrekarelik dairesinde 70 kedi beslediği ortaya çıkmış, yaşlandığı için kedilerine bakamadığını belirten ev sahibinin başvurusu üzerine kediler barınağa gönderilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FransaKediParis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5