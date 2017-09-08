Paris'teki stüdyo dairede 130 kedi bulundu

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te 25 metrekare büyüklüğündeki stüdyo tipi dairesinde, 130 kediyle yaşayan 60 yaşındaki kadın, komşularının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Europe 1 radyosunun haberine göre, Paris'in turistik Montparnasse semtindeki 25 metrekare büyüklüğündeki bir stüdyo dairede, 130 kedi bulundu.

Komşulardan birinin, 3. katın penceresinden bir kedi yavrusunun sokağa atıldığı yönündeki şikayeti değerlendiren polisler, söz konusu daireyi kontrole gitti.

Polisler, dairede 130 kedi ve bir kadının bulunduğunu belirledi. Kötü koktuğu ve tamamen kedi pisliği içinde olduğu aktarılan dairede hiçbir gıda maddesinin de olmadığı ifade edildi.

Gözaltına alınan 60 yaşındaki ev sahibinin ruhsal sorunları olduğunun tespit edilmesinin ardından Sainte-Anne Hastanesi Psikiyatri Bölümüne sevk edildiği açıklandı.

Bu arada dairedeki kedilerin 4 gün süren çalışma sonucu hayvanseverler derneği tarafından tahliye edildiği bildirildi.

Fransa'da geçen ay, Montereau kentinde yaşayan bir kişinin, 50 metrekarelik dairesinde 70 kedi beslediği ortaya çıkmış, yaşlandığı için kedilerine bakamadığını belirten ev sahibinin başvurusu üzerine kediler barınağa gönderilmişti.