Park halindeki araçlara çarpan minibüs devrildi: 6 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kargo firmasına ait minibüs, yol kenarındaki elektrik panosu ile motosiklet ve iki otomobile çarptıktan sonra kaldırıma devrildi. Kazada, minibüsün sürücüsü ile kaldırımda bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumköy istikametine giden Emrah Gözükara yönetimindeki 07 FFD 83 plakalı bir kargo şirketine ait minibüs, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Park halindeki bir motosiklet ile iki otomobile de çarpan araç daha sonra kaldırıma devrildi.

Kazada, sürücü Gözükara'nın yanı sıra yol kenarında hediyelik eşya satan 10 yaşındaki Mahsen Dolaşır, kaldırımda oturan esnaf Ali Ünal, Ahmet Ünal ve Hasan Hüseyin Asar ile kaldırımda yürüyen Rus turist Ekaterine Zholobova yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edilen Dolaşır'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.