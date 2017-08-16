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Park halindeki servis minibüsü yandı

- Kars'ta, İl Sağlık Müdürlüğüne ait park halindeki servis aracı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Park halindeki servis minibüsü yandı

KARS (AA) - Kars'ta, İl Sağlık Müdürlüğüne ait park halindeki servis aracı yandı.

Ordu Caddesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğüne ait 36 AT 372 plakalı servis aracı olarak kullanılan minibüste, kurumun önünde park halindeyken henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek aracı saran yangına, söz konusu kurumun görevlilerince müdahale edildi.

Görevlilerin çabasına rağmen kontrol altına alınamayan yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyük bir bölümü yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
KarsServis AracıYangın
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