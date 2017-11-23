Park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda Erol Erbaş (41) idaresindeki 48 BZ 664 plakalı motosiklet, yok kenarında park halindeki 48 ABT 01 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletli, başını yere çarparak ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Bodrum Devlet Hastanesine sevk etti. Erbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis olay yerinde inceleme yaptı.