Park kazısında tarihi sur kalıntıları ortaya çıkarıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, park haline dönüştürülecek eski otogarın bulunduğu alanda yapılan araştırma kazısında kale kapısı ya da burç olduğu düşünülen sur kalıntıları ortaya çıkarıldı.

İçerişehir Mahallesi'nde Eşrefoğlu Camisi ile Beyşehir Gölü arasında kalan alanda Konya Büyükşehir Belediyesince yapılması planlanan park çalışması öncesinde, Konya Müzeler Müdürlüğü tarafından yer altı araştırma ve inceleme kazısı başlatıldı.

Müze Müdürlüğü görevlileri kontrolünde Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği kazılar esnasında toprak altından kale kapısı ya da burç olduğu düşünülen sur kalıntıları çıkarıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kazı alanındaki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, park çalışmaları sırasında kazı alanında tarihi kalıntıların tespit edildiğini söyledi.

Ortaya çıkarılacak kalıntıların ilçenin turizmine önemli katkılar sunacağını dile getiren Özaltun, şöyle konuştu:

"Tarihi potansiyel noktasında oldukça zenginliğe sahip ilçemizde bu yeni gelişmenin ardından turizm potansiyelimiz daha da katlanmış olacak. Konya merkezdeki Alaeddin Tepesi'nde küçük sur duvarı bulunuyor. Üzeri kapatılarak günümüze kadar taşınmış bir tarihi değerimiz olarak göze çarpıyor. Bu kalıntıyı her yıl milyonlarca insan görüyor. Beyşehir'de ortaya çıkan bu sur duvarı ise ondan çok daha büyük. Yapılacak parkla birlikte ecdadımızdan kalan bu tarihi mirası çocuklarımıza ve torunlarımıza gösterme şansımız olacak. Ayrıca, tarihi kalıntıların Beyşehir'in turizmine ve ziyaretçi sayısının artmasına da bu noktada önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

İlçede, Eşrefoğulları Beyliği döneminden kalan ve daha önce restore edilen tarihi bir kale kapısının bulunduğu, aynı mahallede gün yüzüne çıkarılan yeni sur kalıntılarının da aynı dönemden kalmış olabileceği öğrenildi.