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Park ve bahçelere kadın eli değdi

- Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nce istihdam edilen 25 kadın, park, bahçe ve yeşil alanlara bakım yapıyor

Park ve bahçelere kadın eli değdi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nce işe alınan 25 kadın, Bağcılar'daki park, bahçe ve yeşil alanlara bakım yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, park, bahçe ve yeşil alanların çapalanması, gübrelenmesi, çiçek dikimi, temizliği ve bakımı yapılarak, Ramazan Bayramı için hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İŞKUR'la yaptıkları iş birliği sonucunda ilçedeki ihtiyaç sahibi kadınlara iş verdiklerini belirtti.

Kadınların özverili bir çalışma sergilediğini aktaran Çağırıcı, "Kendi bahçelerinde çalışır gibi gayret gösteren kadınlar, kısa sürede park ve bahçelerimizin temizlik ve bakımını yaptılar. Kadın eli değen Bağcılar şimdi bir başka güzel oldu." ifadelerini kullandı.

- Mevsimsel çiçek dikimleri devam edecek

Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere çoğu ev hanımı, 25 kadın göreve başladı. Haziran ayında işbaşı yapan kadınların ilk işi, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında gerçekleşti.

Müdürlük tarafından kısa eğitimden geçirilen kadınlar, ilçe genelindeki 7 nostalji bahçesi ve 140 parkta çalışmalara başladı. Çapalamadan süpürmeye, gübrelemeden bakım ve onarıma kadar yeşil alanlarda yapılması gereken bütün işler yapılarak park ve bahçeler bayram için vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

İki hafta süren yenileme çalışmalarında, parkları hazır hale getiren kadınlar, mevsimsel çiçek dikimlerine devam edecek.



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