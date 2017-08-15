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Parkinson hastalığına uzayda tedavi aranacak

Parkinson hastalığının araştırılması için gereken deney malzemeleri SpaceX Dragon kapsülü ile uzay istasyonuna gönderildi.

Parkinson hastalığına uzayda tedavi aranacak

NEW YORK (AA) - Parkinson hastalığına yeni tedavi yöntemleri bulunmasında ve kozmik ışınların kaynağının araştırılmasında kullanılacak deney malzemeleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamaya göre, Amerikalı özel mekik ve uzay aracı üreticisi SpaceX'in Dragon kapsülü, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Mekiğin çarşamba günü uzay istasyonuna ulaşması bekleniyor. SpaceX, böylece uzay istasyonuna 12'nci kargo mekiğini göndermiş oldu.

Yerçekimi araştırmayı zorlaştırıyor

Dragon kapsülünde, Parkinson hastalığının ve kozmik ışınların kaynağının araştırılması için gereken deney malzemeleri de yer alıyor.

Parkinson hastalığı proteini olarak bilinen LRRK2 kristallerinin daha iyi araştırılması için büyütülmesi gerekiyor ancak yerçekimi kristallerin büyümesini zorlaştırdığından bunun uzayda yapılabileceği düşünülüyor.

Muhabir: Betül Yürük

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