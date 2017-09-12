Parkta bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim edildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde aşçı olarak çalışan kişinin parkta bulduğu içi para dolu cüzdan, polise teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kum ocağında aşçılık yapan Halis Batıbey, parkta çocuğunun kaybettiği gözlüğü ararken bir bankın yanında cüzdan buldu ve hemen patronu Mevla Subaşı'yı arayıp bilgi verdi.

Subaşı, Batıbey'den aldığı, içinde 4 bin 355 lira para, 50 bin lira değerinde 4 çek ve çok sayıda kredi kartı bulunan cüzdanı Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Ekipler, durumu cüzdanın sahibi Ali Ertaş'a bildirdi. Müdürlüğe gelen Ertaş, cüzdanı Subaşı'dan teslim aldı.

Cüzdanı teslim alırken duygulanan Ertaş, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarla akşam parkta oturduk. Sonrasında evime gittim. Cüzdanım düşmüş ama farkında değildim. Bugün beni emniyetten aradılar. Bu şekilde cüzdanımın kayıp olduğunu öğrendim. Cüzdanımı Halis Batıbey bulmuş ve Mevla Subaşı emniyete götürmüş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Günümüzde bir sürü dolandırıcılık haberleri okurken, bu tür dürüst insanların aramızda bulunması bize mutluluk veriyor. Bu devirde böyle dürüstlük göz yaşartıcı." dedi.

Subaşı ise Halis Batıbey'in bulduğu cüzdanı sahibine teslim ettiklerini belirterek, "Bu konuda kendi personelimle iftihar ediyorum. Çoluk çocuğumuza çalışıp helal ekmek yedirelim." diye konuştu.







