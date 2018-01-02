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Parmağındaki yüzüğü itfaiye çıkardı

- Denizli'de parmağının şişmesi nedeniyle yüzüğünü çıkaramayan lise öğrencisine itfaiye ekipleri yardımcı oldu

Parmağındaki yüzüğü itfaiye çıkardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde lise öğrencisinin parmağındaki yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, Çivril ilçesinde lise öğrencisi Fatma İrem K, parmağının şişmesi nedeniyle elindeki yüzüğü çıkaramayınca ailesiyle Çivril Devlet Hastanesine gitti.

Yüzüğün burada çıkarılamaması üzerine ilçedeki itfaiye merkezine giden genç kız, merkezde hassas kesme cihazının olmaması nedeniyle yaklaşık 95 kilometre uzaklıktaki Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kayalık Şubesine başvurdu.

İtfaiye ekibi, özel kesme cihazıyla parmağa zarar vermeden yüzüğü parmaktan çıkarmayı başardı.









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Anahtar Kelimeler:
DenizliİtfaiyeYüzük
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