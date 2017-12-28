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Parmakları kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

- Adıyaman'da arkadaşlarıyla oyun oynarken parmakları kapıya sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Parmakları kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da arkadaşlarıyla oyun oynarken parmakları kapıya sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Sucu Abuzer Caddesi üzerinde bulunan dört katlı binadaki bir eve misafir olarak annesiyle gelen 5 yaşındaki Mustafa Eken, arkadaşlarıyla oyun oynadığı esnada parmaklarını binanın giriş kapısına sıkıştırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla Eken'in parmaklarını sıkıştığı yerden ayırıcı ve kesici alet yardımıyla kurtardı.

Ambulansla, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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