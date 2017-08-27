SİVAS (AA) - Sivas'taki hayvan pazarında bir tonun üzerindeki ağırlıklarıyla dikkati çeken "Paşa" ve "Pehlivan" alıcılarını bekliyor.

Sivas Belediyesince kurulan canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle büyükbaş hayvanların ilgi gördüğü pazarda, besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Pazarda satışa sunulan 1 tonun üzerindeki "Paşa" ve "Pehlivan" adlı boğalar ise vatandaşların ilgisini çekiyor.

Merkeze bağlı Çeltek köyünde besicilik yapan Osman Karadağ, AA muhabirine, damızlık olarak kullandığı "Paşa"yı satmak için pazara getirdiğini söyledi.

Pazarın gözdesi olan hayvanın 25 bin liraya alıcısını beklediğini dile getiren Karadağ, "Bizim gözümüzde bir tane." dedi.

Besici Recep Aslan da pazara getirdiği üç hayvanı arasında bulunan ve ahırında yetiştirdiği 1 ton 50 kilogramlık "Pehlivan" için 20 bin lira istediğini bildirdi.

Besici Necdet Kurt ise 11 yıldır hayvan pazarında kurbanlık satışı yaptığını belirtti.

Pazara getirdiği 20 büyükbaş hayvandan 15'ini sattığını kaydeden Kurt, "Hayvanları geçen seneki fiyatlardan veriyoruz. Ortalama hisse bin 700 ile bin 800 lira arasında değişiyor. Daha uygun almak isteyenler ise bin 500 lira hisseye hayvan bulabiliyor." diye konuştu.