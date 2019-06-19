Pasaport'tan 20 saniyede geçiş mümkün!

'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı. Yolcular, toplam 30 hızlı pasaport geçiş bankosunu kullanarak yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilecek.



Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği sistemin donanımı, İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapıldı.



EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları dışındaki donanım ve yazılımı yerli firma tarafından üretildi.

