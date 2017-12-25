Pasifik'te 2018 seçim yılı olacak

MELBOURNE (AA) - Pasifik ülkelerinde 2018 yılına genel ve yerel seçimlerin damga vurması bekleniyor.

Malezya’da 2018 yılında yapılacak genel seçimlere aylar kala partilerin seçim kampanyaları ve seçim tarihinin belirsizliği ülke gündeminden düşmüyor.

Ülkede 2009 yılından bu yana başbakanlık görevinde bulunan Malezya’nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak’ın oğlu ve 56 yıldır iktidarda olan Birleşik Malay Ulusal Partisi (UMNO) başkanı Necip Rezak’ın tekrar başbakanlık görevine seçip seçilemeyeceği ülkenin gündemini meşgul etmeye başladı.

Seçim tarihi kesin olarak belirtilmese de 2013 yılında yapılan seçimlerden sonra, çoğunluğunu UMNO’nun oluşturduğu ulusal ittifak hükümetinin 24 Haziran 2018’de görev süresinin bitmesi nedeniyle seçimlerin bahar ayında yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Malezya İçişleri Bakanı geçen ay yaptığı açıklamada seçimlerin 16 Şubat'ta kutlanan Çin yeni yılından sonra yapılacağını söylemişti.

Genel seçimleri, iktidarın Başbakan Rezak dahil önemli isimleri hakkında son 3 yıldır dile getirilen Malezya Kalkınma Fonuyla ile ilgili yolsuzluk iddialarının etkileyip etkilemeyeceği merakla bekleniyor.

- Rezak aklanmıştı

Malezya'da yaklaşık 11 milyar dolar borcu bulunan devlete ait "1MalaysiaDevelopment Bhd (1MDB)" adlı yatırım şirketiyle ilgili soruşturmada yer alan belgelerin, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar arasında transfer edilen 681 milyon doların, son olarak Başbakan Necip'e ait 5 ayrı kişisel hesaba aktarıldığını gösterdiği ileri sürülmüştü.

Malezyalılar Rezak’ın kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda Rezak aleyhine gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Rezak'ın beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen paranın, 681 milyon dolarının Suudi kraliyet ailesinin yaptığı kişisel bağış olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

İddialara ilişkin yanlış bir şey yapmadığını savunan Başbakan, paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise paranın 1MDB'den geldiğini, siyasi destek sağlamak ve Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü.

Daha sonra parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

- UMNO 56 yıldır iktidarda

Bağımsızlığın ilan edildiği 1957'den bu yana ülkeyi yöneten UMNO, tarihinin en kötü sonucunu elde etse de 2013 yılında yapılan genel seçimleri kazanmıştı.

Rezak’ın başkanlığındaki UMNO’nun 2013 seçimlerinde 135 olan sandalye sayısı 133'e düşmüştü.

Liderliğini Enver İbrahim'in üstlendiği muhalefetteki Halkın İttifakı Bloku ise 89 sandalye kazanmıştı.​



- Endonezya'da yerel seçimler

Endonezya 2018'de ülke ana gündemindeki en önemli gelişme 17 eyaleti kapsayan yerel seçimler olacak.

Ülkede haziran ayında yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlar, 171 bölgede kurulacak sandıkta 17 vali, 39 belediye başkanı ve 115 ilçe başkanını belirleyecek.

Endonezya Seçim Komisyonu’na (KPU) kayıt yaptıran 73 partiden Demokratik Mücadele Partisi, Büyük Endonezya Hareketi Partisi, Golkar Partisi ve Demokrat Partisi, geniş seçmen tabanıyla yerel seçimlerin en güçlü partileri arasında bulunuyor.

Ülkede özellikle İslam’a hakaretten hapse giren Cakarta’nın ilk Hristiyan Valisi Basuki Tjahaj Purnama üzerinden gelişen siyasi olaylarda ülkedeki inanç özgürlüğü konusu tartışmalarının seçimlerde olumsuz etkilerinin olmasından endişe ediliyor.

Maide Suresi’nden bazı ayetler üzerinden yaptığı yorumla ülke genelinde büyük tepki gören eski Hristiyan Vali Purnama'nın görevden alınması ve cezalandırılması talebiyle yüz binlerce kişinin katıldığı çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşları da Purnama ile yaşanan olaylar çerçevesinde şubat ayında seçim kampanyalarına başlayacak partilere, dini siyasi kampanyalarına alet etmemesi çağrısı yapıyor.

Emniyet de siyasi ve dini etkenler kapsamında çatışma ve gerginliğin olması muhtemel eyaletlerde kampanya ve seçimlerin olaysız geçmesi amacıyla güvenlik önlemlerini daha da artıracak.

Dini ve etnik konuları kullanarak seçmeni yalan haberlerle baskı altına alma girişimlerine karşı da kitle iletişim araçları ve teknik uzmanlarla ortak çalışmalar yürütülecek.

Endonezya’yı yeni yılda bekleyen diğer önemli gelişme de 2019'un nisan ayında yapılacak başkanlık seçimleri hazırlıkları olacak.

Partiler, başkanlık seçimi için adaylarını ağustos ayında bildirecek ve eylül ayında da komisyon tarafından aday isimleri resmi olarak belirlenecek. Ekim ayında başlayarak 6 ay sürecek olan başkanlık seçimi kampanyaları da 2018'in son dönemlerinde ülke gündeminde yoğun bir şekilde yer tutacak.

Son kamuoyu yoklamalarına göre de 2019 başkanlık seçiminde oyların çokluğu şu anki Başkan Widodo’nun lehinde görünüyor. Uzmanlar halk nezdinde iyimser ve güçlü olan Widodo yönetiminin yeniden kazanacağı yorumunda bulunuyor.

Widodo 2014’teki başkanlık seçimini, rakibi General Prabowo Subianto’ya karşı yüzde 53 oy alarak kazanmıştı.​

- Avustralya'da siyasetçilerin çifte vatandaşlık tartışması

Avustralya'da federal milletvekilleri ve senatörlerin çifte vatandaşlıklarının ortaya çıkması ile siyasi çalkantılar yaşayan Avustralya’da çift pasaportlu siyasilerin 2018 yılında da ülke gündeminde yer alması bekleniyor.

Liberal-Ulusal Parti koalisyonunda çift uyruklu oldukları tartışılan milletvekillerinin, Avustralya Yüksek Mahkemesine gönderilerek görevlerine son verilmesi durumunda, 150 milletvekilinden oluşan mecliste 75 sandalye ile iktidarda bulunan Başbakan Malcolm Turnbull yönetimindeki hükümeti zor günler bekliyor.Avustralya Yüksek Mahkemesi çifte vatandaş oldukları ortaya çıkan üçü bakan toplam 9 siyasetçinin görevine son vermesi sonrasında iki milletvekilini kaybeden ve meclisteki sayısı 74’e düşen Turnbull hükümeti kriz yaşamıştı.Ancak, milletvekilliği düşürülenler arasında yer alan Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un ara seçimleri kazanarak parlamentoya geri dönmesi ile hükümet rahat bir nefes almış meclisteki sayısını yeniden 75’e çıkartmıştı.Avustralya anayasası, çifte vatandaşlığı bulunanların Federal Parlamentoya milletvekili ve senatör olarak seçilmelerine izin vermiyor.- Avustralya, 2018’de 5 önemli spor organizasyonunun ev sahibiAvustralya her yıl olduğu gibi bu sene de yıla dünyanın sayılı spor organizasyonlarından, Avustralya Açık Tenis Turnuvası, Formula1 ve Dünya Motosiklet Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak başlayacak.Bu organizasyonların hemen akabinde Gold Coast kentinde yapılacak, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi 58 ülkeden sporcuların yer alacağı Commonwealth Oyunları, spor kamuoyunun dikkatini Avustralya’ya yöneltecek.Avustralya, ekim ayında Sydney’de düzenlenecek İnvictus Oyunları ve Phillip Island pistinde koşulacak Avustralya Motosiklet Grand Prix yarışları ile bir yıl içindeki beşinci büyük spor faaliyetini tamamlamış olacak.

- Çin'de Türkiye ile turizm işbirliği

Çin bu yılı büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak geçirirken, 2018 yılı Türkiye ile turizm alanında iş birliğinin öne çıktığı bir yıl olacak.

Bu yıl tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması için iş birliğinin artırılmasını amaçlayan Kuşak ve Yol Forumu ve 9. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Çin, seneyi ülke iktidarındaki Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Merkezi Komitesi, Politbüro ve Daimi Politbürosunun tazelendiği ÇKP 19. Ulusal Kongresi ile tamamladı.

Bu yılı hem ülke hem de uluslararası ilişkiler için büyük organizasyonlarla kapatan Çin'de, 2018 yılı, Türkiye ve Çin açısından renkli bir yıl olacak.

Çin'de 2018’in Türkiye Turizm Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla başkent Pekin, Şanghay, Guangcou, Çıngdu ve diğer kentlerde Kültür Ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 50’yi aşkın tanıtım projesi, çeşitli aktivitelerle hayata geçirilecek.



Etkinliklerde Türkiye’nin Çin’de bilinirliğini artırmak için, kültürel zengiliklerinden Hacivat-Karagöz oyunu, tezhip, ebru ve hat sanatları söz konusu aktivitelerde öne çıkacak.

Her yıl yurt dışına 100 milyona yakın turist gönderen Çin'den, Türkiye'ye geçen yıl 167 bin turist gelmişti. Bu yıl ekim ayı itibarıyla bu sayı 190 bin olarak gerçekleşti.

2018'de Çin'de yapılacak turizm ve tanıtım faaliyetleri ile Türkiye’ye gelecek Çinli turist sayısının 300 ila 500 bin civarına ulaştırılması birincil hedef olarak ortaya koyulurken, orta vadede bu sayının 1 milyona çıkarılması planlanıyor.