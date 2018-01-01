Pastayla ilginç karakterlere hayat veriyor

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Pastacılığı beş kuşaktır sürdüren Duman ailesinin beşinci kuşak temsilcisi Ayça Duman Kaleli, açtığı pasta tasarım atölyesinde, şeker hamurundan karakteristik pastalar tasarlıyor.

Çarlık rejimi döneminde Rize'den gittikleri Rusya'da pastacılığı öğrenen Duman ailesinin birinci kuşak temsilcileri, Bolşevik İhtilali'nden sonra Giresun'a dönüyor. Burada fırın açan aile fertlerinin bir kısmı, Ankara'ya taşınarak 1964 yılında Damla Pastanesi'ni kuruyor.

Dedelerinden öğrendikleri tariflerle mesleği bugüne kadar sürdüren ailenin beşinci kuşak fertlerinden 33 yaşındaki Ayça Kaleli, gelenekselliği modernlikle harmanlayarak pastadan minyatür figürler üretiyor.

Kaleli, şeker hamuruyla, ressam Salvador Dali, aktris Marilyn Monroe gibi ünlüler ile çizgi film karakterleri, şarkıcılar ve kendi tasarladığı ilginç karakterlere hayat veriyor.

Pastane ile yani tarifler ve el lezzeti, kuşaktan kuşağa aktarılıyor.



- "Kendi isteğimizle, zevkle çalışırdık"

Kaleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işi, dedesi ve babasının yanında öğrendiğini belirterek, "Kardeşimle çocukluğumuzdan beri sürekli babamın yanına pastaneye gelirdik. Kendi isteğimizle, zevkle çalışırdık. Babamın da sabırla pastacılığı bize öğretmesiyle bu mesleği sevdik. İçinde hem sanat hem pastacılık olduğu için ruhumu yansıtacağım tek meslek buydu." dedi.

Küçük yaşlardan beri resme ilgisi olduğunu dile getiren Kaleli, şöyle devam etti:

"Babam pasta yaparken ben de resimler, heykeller yapıyordum. Babam bendeki yeteneği görmüş olacak ki 'bu kız ressam olacak.' derdi. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandım. Heykel ve animasyon dersleri de aldım. Zamanla bu alanı baba mesleğiyle birleştirmeye başladım. Bir taraftan okurken bir taraftan da pastanede çalışmaya devam ettim. Daha sonra pastanemizin hemen yanına Damla Pasta Tasarım Atölyesi'ni açtım. Şeker hamuru ile minyatür pastalar yapıyorum. Figürler, çizgi film ve oyun karakterleri, şarkıcılar ve kişilerin karikatüristik şekilde pastalarını yapıyorum."

Kaleli, atölyede günlük yaklaşık iki saatlik sürelerle öğrencilere ders verdiğini belirterek, geçen yıl Master Of Cake Samsun yarışmasında gümüş madalya kazandığını, bu yıl da Master Of Cake Başkent yarışmasında minyatür dekoratif dalında altın madalyaya layık görüldüğünü dile getirdi.

- "Yurt içi ve yurt dışından müşterilerimiz var"

Ailenin dördüncü kuşak ferdi Varol Duman (62) da 17 yaşında babasının yanında çalışmaya başladığını söyledi. Oğlu, kızı ve torunlarının kendisine hep destek olduğunu anlatan Duman, şunları kaydetti:

"Çocuklarımın ikisi de üniversite okudu ama buradan kopamadılar. Pastanemize büyük faydaları var. Oğlum da kahve ustası. Yanımda çırak olarak çalışanlar şimdi usta olarak devam ediyor. Kendimize göre pişirme yöntemlerimiz var. Hala pasta kremalarımızı dedelerimizden öğrendiğimiz usulle yapıyoruz. Müşterilerimiz dekoru değiştirmemizi bile istemiyor, 'klasik kalsın' diyor. Yurt içi ve yurt dışından müşterilerimiz var. ABD ve Fransa'dan sipariş alıyoruz."

Duman, glikoz şurubu, hazır sos ve jöle gibi ambalajlı ve katkı maddeli ürünler kullanmadıklarını, tüm malzemeleri doğal usulle kendilerinin hazırladığını da sözlerine ekledi.