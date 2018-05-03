Patatesin merkezinde

NİĞDE (AA) - Türkiye'de patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Patates Y virüsü: Patates yetiştiriciliğinde süregelen problemler ve mücadele" çalıştayı başladı.

Üniversitenin kültür ve kongre merkezinde 2 gün sürecek çalıştayda, Türkiye'de ve dünyada tohumluk patates üretiminde "Y virüsü"nün oluşturduğu sorunlar, bunların çözümünde öncelikli yapılacak çalışmalar ve çözüm önerileri ele alınacak.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Ulubaş Serçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle tohumluk patateste en büyük problemlerden Y virüsü ile ilgili çalıştay düzenlediklerini belirti.

Virüsün ürünün kalite ve miktarını düşüren bir hastalık olduğuna dikkati çeken Serçe, "Fakat son yıllarda yeni ırkların gelişmesiyle özellikle yumrularda çok etkili zararlar meydana getirmeye başladı. Yumrular da kalitenin düşmesi, tohumların tamamen yok olmasına sebep olan hastalıklar ortaya çıkarmaya başladı." dedi.

Serçe, arazide hastalığın tespitinin zor olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tohum ve patates üreticileri, sertifikasyon sistemlerinde bu hastalığı tanımlayamıyor ve hastalık gittikçe artıyor. Dolayısıyla bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Başlıca önemli olan şey tohumların temiz olması, araziye ekimi yapılmadan önce hastalıklardan ari olarak dikim ve ekim yapılması gerekiyor. Bu hastalık doğrudan kaliteye etki ettiği için çiftçilerimizin bu sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bitki hastalıklarının insan sağlığı açısından genel olarak herhangi bir sakıncası yok, çok yoğun maruz kalınmadığı takdirde. Bu virüs, insan sağlığını etkileyen bir şey değil, tamamen çiftçilerin verim ve kalite kaybına sebep oluyor, ekonomide de kayıplar meydana gelebiliyor."

Çalıştaya, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat Kaymak, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak ve davetliler katıldı.

Çalıştay, yarın sona erecek.



