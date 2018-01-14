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Patlak lastikle ilerleyen otomobil alev aldı

- Konya'da sürücüsünün patlak lastikle kullandığı otomobil, kilometrelerce ilerledikten sonra alev alarak kullanılamaz hale geldi

Patlak lastikle ilerleyen otomobil alev aldı

KONYA (AA) - Konya'da patlak lastikle kilometrelerce ilerleyen otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ç'nin kullandığı 42 CFP 37 plakalı otomobilin sağ ön lastiği hareket halindeyken patladı.

Lastiği patlamasına rağmen kilometrelerce ilerleyen otomobil, jantların ısınarak kıvılcım saçması sonucu merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Tacer Sokak'ta motor bölümünden alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan, alkollü olduğu öne sürülen Mustafa Ç'yi araçtan çıkardı.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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KonyaOtomobilPatlak Lastik
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