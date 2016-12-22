Patlama sırasında annesiyle telefonla görüşüyordu

TRABZON (AA) - Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Komando Er Mehmet Gül, tedavisinin ardından memleketi Trabzon'un Arsin ilçesindeki babaevinde istirahat ediyor.

Erciyes Üniversitesi yakınlarındaki saldırıda kafasının sol tarafına isabet eden cisimlerle yaralandıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gül, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Babası ve ağabeyi tarafından Arsin ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen 6 kardeşin en küçüğü olan Mehmet Gül, acemi eğitimini Amasya'da aldığını söyledi.

Gül, yaklaşık 2,5 ay önce Kayseri 1'inci Komando Tugayı'na katıldığını anlatarak, "Her hafta sonu olduğu gibi çarşı iznine çıkmak için saat 08.00 civarında nizamiyeden halk otobüsüne bindik. Ben otobüsün arka tarafındaydım ve cep telefonu ile annemle konuşuyordum. Otobüs her zamankinden bayağı hızlıydı. Otobüsü o gün bayağı doldurdular." dedi.

Mehmet Gül, patlamada en çok orta kısımdaki ayaktakiler ve sol kısımdakilerin zarar gördüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Patlamanın etkisiyle yere düştüm, bu sırada herkes bağırıyordu. Otobüsün kapısı açılmadı ve herkes camdan atladı. Ben de yerden kalktım ve camdan dışarıya çıktım. Arkadaşlara baktım, ancak yardım etmek için yerimden kalkamadım. Patlama sırasında kafamdan yaralandım ve başım dönüyordu. Etrafta olanları görüyordum, ancak yerimde kalkamadım. Bir arkadaşım bana 'nasılsın' diye bağırdı, ona bile cevap veremedim. Sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldım. Arkadaşlarımı görmek istedim ama izin vermediler."

Gül, kafasına isabet eden cismin ne olduğu konusunda bilgisi olmadığını, beyin sarsıntısı dolayısıyla 2 gün yoğun bakımda gözetim altında tutulduğunu dile getirdi.

Patlama sırasında annesi ile telefonda konuştuğunu aktaran Komando Er Gül, şunları kaydetti:

"Hastanede bir ağabeyden cep telefonunu alarak babamı aradım ve iyi olduğumu söyledim. Otobüste annemle konuşurken telefon bağlantısı kesildiği için patlama sesi duyulmamış. Babam, 'patlama oldu, çıkma dışarı' dedi. Ben de 'onlardan mı korkacağım, çıkacağım' diye cevap verdim. O sırada benim orada olduğumu bilmiyorlardı çünkü, 'orada değilim' dedim. Öğleden sonra komutanlarımız babamı aradı ve haber verdiler ancak babam inanmadı, 'biz konuştuk' dedi. Telefonu bana verdiler, yeniden konuştuk ve sonrasında da Kayseri'ye geldiler."

- "Arabaya bindiğin zaman birbirimize 'cennete gidiyoruz' diyoruz"

Mehmet Gül, her hafta sonu olduğu gibi çarşı izninde o gün de arkadaşları ile yemek yemeyi, bir süre internet kafede zaman geçirdikten sonra da alışveriş merkezinde gezmeyi planladıklarını söyledi.

Çocukluğundan beri komando olma hayali kurduğunu belirten Gül, istirahat süresini tamamlayarak bir an önce görevinin başına dönmek istediğini dile getirerek, "Bana, 'şu an git' desinler, giderim vallahi. Orayı özledim, burada oturuyorum ama aklım orada, oradaki bütün arkadaşlarda. Allah nasip ederse 1 ay sonra toplanacağız aynı yerde. Zaten hırslıydık bunlara, şimdi daha fazla hırslandık, daha fazla öfke oldu içimizde. İnşallah öcümüzü alacağız. Çıkıp da karşımıza savaşmıyorlar bizimle ki diyelim öyle şehit ya da gazi olduk. Gelip bombayı patlatıyor, gidiyor adam. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Korkumuz yok Allah'ıma şükürler olsun." diye konuştu.

"Devletimiz, hükümetimiz, halkımız yanımızda. Böyle olunca biz yıkılmayız. Siz güçlü duracaksınız ki biz de güçlü olalım." ifadesini kullanan Mehmet Gül, "Görevimin başına gideceğim, gitmem lazım. Bende bir şey yok ki niye gitmeyeyim" şeklinde konuştu.

Baba Temel Gül ise Kayseri halkına teşekkür ederek, herkesin elinden geldiğince şehit ve yaralı askerlerin ailelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Oğlunun her zaman "şehit olacağım" dediğini anlatan Gül, "Her şey vatan için. Allah'a şükür oğlum iyi ama orada askerlerimiz şehit, gazi oldu. Bu nedenle çok üzgünüm. Orayı gördüğünüz zaman hiç bir şey söylemek gerekmiyor, anlatmakla da olmaz. Lanet olsun onlara." dedi.

Öte yandan, Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen de aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.