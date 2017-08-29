Patlamada ellerini kaybeden genç

ANTALYA (AA) - Antalya'da, hazırladığı deney roketinin kartuşunu taktığı sırada meydana gelen patlamada yaralanan ve ellerini kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın, eğitim hayatına devam edeceği bildirildi.

Baba Özışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olayın ardından sevk edildikleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu olduklarını ve oğlunun evinde dinlendiğini bildirdi.

"Oğlumun morali iyi, eğitim hayatına devam edecek" ifadesini kullanan Özışık, Altuğ'un Muratpaşa Adem Tolunay Anadolu Lisesindeki eğitimine devam edeceğini aktardı.

Oğlunun durumunun okulda kolu kırılan bir çocuğun eğitim hayatına devam etmesi gibi olduğunu dile getiren Özışık, öğretmenleri ve arkadaşlarının da Altuğ'a yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Özışık, oğluna el nakli ile ilgili olarak, "Gelişme çağındaki insanlara nakil önerilmiyor." diye konuştu.

Özışık, gelişim sürecinin ardından konuyu inceleyeceklerini kaydetti.



TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık'ın oğlu Altuğ Özışık, 24 Temmuz'da akşam saatlerinde evlerinin balkonunda, hazırladığı deney roketinin kartuşunu taktığı sırada patlama meydana gelmişti.

Patlamada, Altuğ Özışık ile yanında bulunan babası Tuncay Özışık ve annesi Hatice Özışık yaralanmıştı. 2 eli bileğinden kopan ve sol gözünden yaralanan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş, anne ve baba da aynı hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.