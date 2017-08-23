Patlayan buzdolabı yangına neden oldu BOLU (AA) - Bolu'da bir apartman dairesinde, buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki sitede oturan Davut Karagüllüoğlu'nun dairesindeki buzdolabının motoru, henüz...

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:12