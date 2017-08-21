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Patlayan şambrel ölümüne neden oldu

- Tokat'ta traktörün lastiğini değiştirmek isterken patlayan şambrelin çarptığı sürücü öldü - Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Patlayan şambrel ölümüne neden oldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, traktörünün havası inen lastiğini değiştirmek isteyen sürücü, patlayan şambrelin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Harun Yılmaz (31) traktörünün havası inen lastiğini şişirmek için bir oto tamircisine gitti.

Şişirme sırasında lastiğin içerisinde bulunan şambrel büyük bir gürültüyle patlayarak Yılmaz'a çarptı. Yaralanan Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, patlama anı oto tamircisine yakın bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Yılmaz'ın traktörüyle oto tamircisine gelişi ve lastiği değiştirme sırasında şambrelin patlaması yer alıyor.


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Erbaa IlçesiHarun YılmazşambrelTokatTraktör
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