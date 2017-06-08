Pattanililer'den mesleki eğitim talebi

PATTANİ (AA) - SEFA MUTLU - Pattani Yetimhaneler Sorumlusu Fahreddin Saad, Pattani halkının, özellikle de yetimlerin mesleki eğitime ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye'den gelen yardımlar çok önemli. Fakat bu, iki taraf için de sürdürülebilir değil. Bu nedenle mesleki eğitimlerin verilmesi konusunda sizlerden ve Türk halkından destek bekliyoruz." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Saad, Türk halkının ve devletinin Pattanili yetimlere verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Saad, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Pattani'de 500 yetime sponsor olduğunu aktararak, çocuklara her ay Türkiye'den gönderilen harçlıkların verildiğini söyledi.

- "Pattani, yönünü Türkiye'ye çevirdi"

Saad, Pattani ve çevresinde 6 bin yetim çocuğun olduğu bilgisini vererek, "4 vilayetteki bu yetimlerin sadece 500'üne ulaşıldı. Bunlar da İHH'nın desteklediği yetimlerdir. Pattani halkı Türkiye'yi yeni tanımadı. Osmanlı'dan beri halkımızın Türklerle bağı vardır. Türklerin buraya gelmesiyle beraber halkımız yönünü iyice Türkiye'ye doğru çevirdi. Türklerle Pattani halkının yakınlığından rahatsız olanlar var. Bizler halklar arasındaki ilişkilerin daha iyi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yetim ailelerinin desteğe ihtiyaçları olduğunu aktaran Saad, şu anki önceliklerinin yoksul ailelerin evlerinin tadilatının yapılması olduğunu kaydetti.

Saad, yetim gençlerin gelecekleri için mesleki eğitim konusunda raporlar hazırladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Halkımız, kaynakçılık, marangozluk ve ziraat alanlarında yeteneklidir. Bu alanlarda yetimlerimize eğitim vermek istiyoruz. Bu sayede çocuklar, yetimhaneden ayrıldıklarında meslek sahibi olacaklar ve ailelerine destek verecekler. Türkiye'den gelen yardımlar çok önemli. Fakat bu, iki taraf için de sürdürülebilir değil. Bu nedenle mesleki eğitimlerin verilmesi konusunda sizlerden ve Türk halkından destek bekliyoruz. Yetimlerin karınını doyuruyoruz, kalacak yer sağlıyoruz ama gelecekleri adına bir şey yapamıyoruz."

Yetimhanelerde kalan çocukların ailelerinin de yardıma muhtaç olduklarını anlatan Saad, mesleki eğitim alacak çocukların hem kendilerine hem de ailelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Saad, belli bir yaştan sonra çocukların yetimhanelerden ayrılmak durumunda olduğunu hatırlatarak, "Genç işsizliği zaten çok yüksek seviyede. Yetimhanelerde kalan çocuklarımızı meslek sahibi yapamazsak, bu durum daha da kötü hale gelecek. Burada kurmayı amaçladığımız küçük atölyelerde çocuklarımıza eğitim vermek istiyoruz. Pattani'deki ilgili kişilerle bu konular üzerine çok sayıda toplantı yaptık ve fizibilite raporları hazırladık. Pattani'de mesleki eğitim için gerekli bir atölyenin kurulmasının makineler dahil maliyeti 10 bin dolar civarında." değerlendirmesini yaptı.