"Paylaşımlar akla hayale sığmıyor"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya'daki bir felsefe öğretmeninin sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlarına ilişkin, "Böyle bir açıklama akla, hayale sığmıyor. Bunu başka türlü açıklamak mümkün değil bu zamanda dinimizin gereklerini bilip, bunlar üzerine eğitim veren birisinin böyle açıklaması çok anlamsız, kasıtlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Katırcıoğlu, Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın yaptığı paylaşımları doğru bulmadığını, yapılanın büyük bir yanlış olduğunu söyledi.

Öğretmenin bakış açısının ve kendisinin uzmanlık alanı olmayan bir konuda yorum yapmasının doğru olmadığını ifade eden Katırcıoğlu, "Kasıtlı bir bakış açısı olarak düşünüyorum. Hükümetimiz ve ilgili bakanlık gereğini yapmış. Özellikle 15 Temmuz sonrasında çok sık ifade ettiğimiz, bilhassa altını çizdiğim şey, 15 Temmuz'da başaramadıklarını, sonrasında bazı sinir uçlarımıza dokunarak yani hassasiyetlerimizi tekrar oradan kırılganlık oluşturmak adına toplumu rencide edici, infial oluşturucu, toplum vicdanını kanatıcı eylemlere geçeceklerini ifade ettik. Adım adım bunların denendiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Katırcıoğlu, açıklamayı bir kalıba koyamadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Böyle bir açıklama akla, hayale sığmıyor. Bunu başka türlü açıklamak mümkün değil, bu zamanda dinimizin gereklerini bilip, bunlar üzerine eğitim veren birisinin böyle açıklaması çok anlamsız, kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Bunlar üzerinden toplum üzerinde algı oluşturma yöntemleri olabilir. Her yılbaşında yaşadığımız bu süreçlerde görüyoruz. Yılbaşı üzerinden yapılan iç siyaset ve toplumsal bazı kesimleri bu konuda harekete geçirmek anlamında çalışmalar var.

Çok masumane ve kendi fikri olduğunu düşünmüyorum. Biz bunun takipçisi olacağız. Bunlar üzerinden bütüne yaygınlaştırarak, Türkiye'nin bütün felsefe hocalarının diğer dini hassasiyetleri olan kişilerin de böyle düşündüğünü, böyle hareket ettiğini düşünmeyelim, bunu oluşturmaya çalışıyorlar. Buradan iç siyasete malzeme yapılmaya gayret ediliyor. Böyle değil, bu onun fikri, kasıt var ya da yok bu soruşturma sonucu ortaya çıkacak ama iç siyasete malzeme çıkarmak isteyenler bunu kullanıyorlar. Buna tevessül etmeyelim."

- "Yapılanlar farkında olmadan şiddeti körükler hale getiriyor"

Medyada kadının ele alınışıyla ilgili rapor hazırladıklarını anlatan Katırcıoğlu, şiddeti, şiddet diliyle anlatmanın bu niyetteki kişileri yüreklendirdiğine dikkati çekti.

Katırcıoğlu, şiddet dilinin medya üzerinden veriliş biçiminin çok önemli olduğunu aktararak, "Şiddete uğrayanın başına gelenleri ve yaşadığı travmayı değil bu şiddeti uygulanın başına gelecekleri anlatmak lazım. Devlet, nasıl yakasına yapışıyor, alacağı cezalar, toplumsal baskının, aile ve iş hayatında başına geleceklerin anlatılması çok önemli. Yapılan anlatımlar, farkında olmadan şiddeti körükler hale getiriyor." diye konuştu.

Şiddeti insan ve hayvana yapılanlar olarak bütüncül ele almak gerektiğini vurgulayan Katırcıoğlu, bu konuda herkese görev düştüğünü söyledi.

Katırcıoğlu, çocukların oynadıkları oyunlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir üst oyuna geçebilmek için puan almak zorunda, oyunda ya birisinin kafasına vurmak zorunda ya da onu öldürmek zorunda. Farkında olmadan çocuğumuza aslında bilinçaltına verdiğimiz bir sürü mesajlar var. Oyunlarda da bu gizli... Bilinçli olmamız gerekiyor. Şiddeti siyasilerin kendilerine iç siyasi malzeme yapmaması lazım. Geçen talihsiz bir açıklama yaptı CHP Genel Başkanı, 'Erkek sıkıntı yaşarsa elbette evde şiddet uygular.' Gerçekten talihsiz konuşmaydı. Kadınlardan ve erkeklerden özür dilemesi gerekiyor. Bu bakış açısı bile bu süreçleri olumsuz etkiliyor."