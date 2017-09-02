"Paylaşmak Berekettir" organizasyonu

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Belediyesi, "Paylaşmak Berekettir" ve "İyiliğe El Uzat" organizasyonuyla, hayırseverlerin kurbanlar etlerini alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan aşevine getirilen kurbanlık etleri, burada paketlenerek belediye ekipleri tarafından yetim, sığınmacı ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldız, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, büyükşehirlerde hayırseverlerin bazen hayırda bulunmakta sorun yaşadıklarını belirtti.

Özellikle kurbanlarda ve dağıtım konusunda sorunlar olabildiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Biz çağrı merkezimiz vasıtasıyla aldığımız talepler doğrultusunda, kurban etlerini dağıtamayanların kurbanlarını mobil ekiplerimizle alıyoruz aşevimize getiriyoruz. Burada paketleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Özellikle ilçemizdeki yetimler ve ihtiyaç sahipleri bundan istifade ediyorlar. Dün itibarıyla 500 kilogramlık et yardımı topladık. Artarak devam edeceğini tahmin ediyorum."

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Yıldız, "Yetimler, mülteciler ve ihtiyaç sahipleri bundan yararlanıyor. Bizim portföyümüzde olan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp, hayır dualarını alıyoruz." ifadelerini kullandı.



