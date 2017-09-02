Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Senegal Burak Sadıç
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

"Paylaşmak Berekettir" organizasyonu

- Gaziosmanpaşa Belediyesi, hayırseverlerin kurban etlerini alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Belediyesi, "Paylaşmak Berekettir" ve "İyiliğe El Uzat" organizasyonuyla, hayırseverlerin kurbanlar etlerini alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan aşevine getirilen kurbanlık etleri, burada paketlenerek belediye ekipleri tarafından yetim, sığınmacı ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldız, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, büyükşehirlerde hayırseverlerin bazen hayırda bulunmakta sorun yaşadıklarını belirtti.

Özellikle kurbanlarda ve dağıtım konusunda sorunlar olabildiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Biz çağrı merkezimiz vasıtasıyla aldığımız talepler doğrultusunda, kurban etlerini dağıtamayanların kurbanlarını mobil ekiplerimizle alıyoruz aşevimize getiriyoruz. Burada paketleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Özellikle ilçemizdeki yetimler ve ihtiyaç sahipleri bundan istifade ediyorlar. Dün itibarıyla 500 kilogramlık et yardımı topladık. Artarak devam edeceğini tahmin ediyorum."

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Yıldız, "Yetimler, mülteciler ve ihtiyaç sahipleri bundan yararlanıyor. Bizim portföyümüzde olan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp, hayır dualarını alıyoruz." ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Paylaşmak Berekettir" OrganizasyonuGaziosmanpaşa Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5