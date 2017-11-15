Pazar çantasından kaçak köpek yavruları çıktı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 10 köpek yavrusu, gümrük personelinin dikkati sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan plaka ve sürücü kimliği öğrenilmeyen araç, şüphe üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince detaylı şekilde arandı.

Arama sonucunda bez pazar poşetlerin arasında farklı cinslerde 10 yavru köpek bulundu.

Köpek yavrularının Pet Shop'larda satılmak amacıyla yurda sokulmak istendiği öğrenildi.

Yavru köpeklerin, işlemlerin ardından yediemine teslim edileceği bildirildi.