Pazarcılardan Bayraklı Belediyesi önünde eylem

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde Özkanlar Pazaryeri esnafı, kendilerine gösterilen yere onay vermediği gerekçesiyle Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı, belediye bahçesine kasa kasa sebze, meyve ve yumurta atarak protesto etti.

Bayraklı Belediye binası önünde toplanan yaklaşık 70 esnaf, "Belediye başkanı istifa", "hak hukuk nerede" ve "ekmeğimizin peşindeyiz" şeklinde slogan attı.

Pazarcı esnafı daha sonra kamyonetle yanlarında getirdikleri kasa kasa sebze, meyve ve yumurtaları belediye bahçesine attı.



Esnaf adına açıklama yapan Faysal Acar, pazar yeri kapatıldığı için evlerine ekmek götüremediklerini, çocuklarının da bu durumdan etkilendiğini söyledi.



Konunun çözüme kavuşturulması için Ankara'ya kadar giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüklerini aktaran Acar, Kılıçdaroğlu'nun sorunun giderilmesi için talimat verdiğini ancak meselenin hala çözülemediğini ifade etti.



- "Biz seçmen değil esnafız"



Pazarda açtıkları tezgahtan başka bir gelir kapılarının olmadığını dile getiren Acar, "Altı aydır kapalı olan pazar yerine icra kağıdı, hesaplara bloke, araçlara bloke koyuluyor. Bu büyük bir zulümdür İzmir'de. Bize diyorlar ki AK Parti seçmeni. Hayır. Burada her partiye oy veren esnaf var. 860 kişinin AK Parti'li olması mümkün mü sizce? Bizim aramızda AK Parti'ye oy verenler varsa bize hizmet vermeyecekler mi? Nasıl ülkenin yönetimine talip oluyorlar, peki, aramızda AK Parti'ye oy verenler var diye bizim sorunumuzu çözmeyecekler mi? Bunun akla mantığa sığar bir yanı var mı?" diye konuştu.



- "Sözü geçmiyorsa ülke yönetimine talip olmasınlar"



Tehditler aldığını ileri süren Acar, şunları söyledi:



"Bayraklı Belediye yetkilileri beni gece arayıp tehdit ediyorlar. 'Sen seçimden sonra göreceksin bizim gücümüzü' diyorlar. Biz 40 yıldır bu belediyeye aidat ödüyoruz. Bizi tehditle yıldıramazlar. Benim arkamda esnaf var. Bakın tehditle 860 esnaftan kalan bu. Ben sayın Kılıçdaroğlu'na da sesleniyorum, havalimanında bana verdiğiniz sözü hatırlatıyorum. Eğer sözü geçmiyorsa ülkenin yönetimine talip olmasınlar."

Açıklamanın ardından esnaf belediyenin önünden ayrıldı.