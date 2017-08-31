KONYA (AA) - Konya'da, hayvan pazarında satışa çıkarılan 1 ton ağırlığındaki boğa görenlerin ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Yeri'nde arife gününde de hareketlilik yaşanıyor.

Alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, Habib Baktemür'ün "Aliş" adını verdiği 1 tonluk boğa büyük ilgi görüyor. Görünümüyle herkesin ilgisini çeken 2,5 yaşındaki boğa, 17 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor.

Besici Baktemür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın hareketli geçtiğini söyledi.

Pazara çıkardığı hayvanlarının büyük çoğunluğunu sattığını aktaran Habib Baktemür, elinde kalan boğaya müşteri beklediğini dile getirdi.

Baktemür, hareketliliğin bayramda da süreceğini tahmin ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Aliş, özel yetiştirdiğimiz bir hayvan. Günde 12 kilogram yemle besleniyor. Normal hayvanlardan fazla yiyor. Ağırlığı 1 ton, 'siyahi ırk' dediğimiz boğa. Elimde bu kaldı, çok soran var. Gelen merakla bakıyor. Büyüklüğü dikkati çekiyor. 'Aliş' dediğimde dönüp bakıyor. Hep öyle dedik. Bize alışkın. Pazarın gözdesi, bundan daha büyüğü yok. Pazarlık aşamasına geldiğimiz oldu ama anlaşamadık. Müşterisini bekliyoruz."

- Aksaray'daki pazarda hararetli pazarlıklar yaşandı

Aksaray'da kurulan kurban pazarı da arife günü alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklara sahne oldu.

Aksaray Ticaret Borsasında kurulan hayvan pazarında küçükbaş hayvanların fiyatı 700 ile bin 500 arasında değişirken, büyükbaş hayvanlar ise 7 bin 500 ile 18 bin arasındaki fiyatlarda alıcılarını bekliyor.

Kurbanlık satış yerinde üreticiler tüm hayvanları satmak, alıcılar da evlerine bütçelerine uygun kurbanlıkla dönmek için çaba sarf ediyor.

Satıcılardan Sezer Darılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan pazarında yoğunluğun çok olmasına rağmen satışların düşük olduğunu söyledi.

Arife günündeki yoğunluğun oldukça fazla olduğunu ifade eden Darılmaz, 8 bin lira değerindeki büyükbaş hayvanı 7 bin liraya kadar düşürdüklerini ve alıcıları beklediklerini belirtti.

Muhammet Yıldırım ise 60 kurbanlık hayvanını pazarın ilk günü satışa sunduğunu, şu an itibarıyla 2 büyükbaş hayvanının kaldığını dile getirerek, "Hayvanlarımızı görücüye çıkardık. Pazar umduğumuz gibi değil. Fiyatlar bu yıl oldukça uygun. İnşallah bu 2'sini de satıp evime döneceğim." diye konuştu.