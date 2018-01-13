"Pazaryeri helvası" artık tescilli

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzun yıllardır susamların özel taş değirmenlerde ezilip tahin ve beyaz şekerin karıştırılmasıyla hazırlanan "Pazaryeri helvası", Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi.

Özellikle kış aylarında daha çok tüketilen, insana enerji veren katkısız helva, kuşaklardır ilçede usta aşçılarca titizlikle hazırlanıyor. Helva, Türkiye'nin birçok bölgesinden yoğun talep görüyor.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mefail Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi işaret almak için ilgili kuruma 10 ürünle başvurduklarını söyledi.

Kalabalık bir ekiple 2015 yılından itibaren çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Ateş, ilk tescili almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Ateş şöyle devam etti:

"Oda olarak 10 ürünümüzle müracaat etmiştik. Tamamıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık ve Türk Patent Enstitüsüne gönderdik. İlk ürünümüz Bilecik Pazaryeri helvası tescillenmiş oldu, ilimize hayırlı olsun. Çok farklı bir lezzeti ve damak tadı vardır. Ürünümüzün Türkiye genelinde kabul gördüğü kentimizi ziyarete gelen herkesin tatmak ve hediye olarak götürmek istemesiyle de anlaşılmaktadır. Pazaryeri ürünü tescili almış olmamız nedeniyle üretimi sadece bizler tarafından yapılacaktır. Pazara açılma yolu gerçekleşmiştir. Benzerleri üretilmeyecektir." diye konuştu.

Coğrafi işaretli ürünlerin özellikle nesilden nesle sözlü aktarımla ilerleyen geleneksel ve kültürel birikimin, bozulmadan yazıya aktarılmasını sağlama noktasında önem taşıdığını kaydeden Başkan Ateş, "Gelişen bölgesel kimlik, bölgedeki diğer üreticiler için de kullanılabilir duruma gelir. Tüketicilerin sadece tükettikleri ürün hakkında değil, bölgenin kültürü hakkında da bilgi sahibi olmasına imkan verirler." dedi.

- Üretici de tüketici de memnun

Pazaryeri ilçesinde dördüncü kuşak boza ve helva üreten Nurettin Soydan ise dedelerinin dükkanında hizmet verdiklerini ifade ederek, "Dışarıya satışlarımız yok, genelde burada sıcak satış yapıyoruz. Günlük 300-500 kilo arası üretimimiz var. Tahin, toz şeker ve su. Başka bir gıda maddesi bulunmuyor, tamamen doğal gıda. Ürünümüz artık tescillendi, sanayi odasına teşekkür ederiz." dedi.

İlçede 90 yıldır helva üretimi yapan firmanın sahibi Vedat Gümüş, Pazaryeri helvasının diğer helvalardan farkının sadece tahin, şeker ve su ile yapılması olduğunu anlatarak, "Bir kerede 150 kilogram çıkartabiliyoruz. İstersek kapasiteyi artırabiliriz. Biterse tazesini yaparız. Çevre illere dağıtıyorum ama en çok satışı yerinde yapıyoruz. Kentimizin ilk tescilli ürünü olması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Gökhan Kırçiçek de neredeyse her gün helva yediğini dile getirerek, "Yemeden yapamıyorum, çok lezzetli bir tatlı. Başka yerde bulunmaz. Ayrıca tescillenmesi bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Bilecik TSO, Pazaryeri helvasının ardından "Küre üzümü, Kızıldamlar kestane kabağı, Pazaryeri şerbetçiotu, Pazaryeri bozası, Osmaneli ayva lokumu, Osmaneli nar lokumu, Osmaneli Alaca karpuzu, Çukurören biberi, Bozüyük mercimekli mantısı" için tescil bekliyor.

