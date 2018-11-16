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Pegasus, 16. Altın Örümcek'te 2 ödül kazandı

- Pegasus'un dijital dönüşümü çerçevesinde baştan aşağı yenilenen internet sitesi, 16. Altın Örümcek Web Ödülleri kapsamında "Hizmet" kategorisinin birincisi seçilirken, "Yılın En İyi Web Sitesi Jüri Özel Ödülü"nü de kazandı

Pegasus, 16. Altın Örümcek'te 2 ödül kazandı
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İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, yenilenen internet sitesiyle 16. Altın Örümcek Web Ödülleri kapsamında iki ödüle layık görüldü.

Pegasus tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin dijital dönüşümü çerçevesinde baştan aşağı yenilenen internet sitesi, 16. Altın Örümcek Web Ödülleri kapsamında "Hizmet" kategorisinin birincisi seçilirken, "Yılın En İyi Web Sitesi Jüri Özel Ödülü"nü de kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Pazarlama Direktörü Onur Dedeköylü, misafirlerine sundukları dijital kanalların, kullanıcı deneyimine göre düzenlenmesi, hızlı ve kolay olmasının önemine işaret etti.

flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamalarındaki dijital deneyimi iyileştirmek için bir dönüşüme girdiklerini aktaran Dedeköylü, şunları kaydetti:

"İnternet sitemiz flypgs.com'u ve Pegasus mobil uygulamalarımızı baştan aşağı yeniledik. Bu dijital dönüşüm hareketiyle birlikte Pegasus'un sadece uygun fiyata bilet sağlayan bir havayolu değil, sunduğu dijital teknoloji çözümleri ve yeniliklerle de öncü bir hava yolu olduğunun bir kez daha altını çizmiş olduk. Dijital dönüşümümüzün ardından layık görüldüğümüz bu değerli ödüller de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 'Türkiye'nin dijital hava yolu' olarak misafirlerimizin seyahat deneyimlerini kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve benzersiz yenilikler sunmaya devam edeceğiz."

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