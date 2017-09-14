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Pegasus Hava Taşımacılığı'ndan vergi cezası açıklaması

- KAP'a yapılan açıklamada, 2016 ve 2017 yıllarında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu müfettişlerince 2014 yılı için şirketin kanuni defter ve belgeleri üzerinde gelir vergisi stopajı yönünden inceleme gerçekleştirildiği bildirildi

Pegasus Hava Taşımacılığı'ndan vergi cezası açıklaması

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu müfettişlerince yapılan işlem sonucunda şirket aleyhine re'sen 38 milyon 644 bin 642,45 TL gelir vergisi (stopaj) ve 293 bin 312,84 TL damga vergisi tarh edildiği ve ayrıca 57 milyon 966 bin 963,68 TL gelir vergisi ziyaı ve 439 bin 969,26 TL damga vergisi ziyaı cezası uygulandığını bildirdi.

Pegasus Hava Taşımacılığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, 2016 ve 2017 yıllarında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu müfettişlerince 2014 yılı için şirketin kanuni defter ve belgeleri üzerinde gelir vergisi stopajı yönünden inceleme gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu müfettişlerince yapılan işlem sonucunda şirket aleyhine re'sen 38 milyon 644 bin 642,45 TL gelir vergisi (stopaj) ve 293 bin 312,84 TL damga vergisi tarh edildiği ve ayrıca 57 milyon 966 bin 963,68 TL gelir vergisi ziyaı ve 439 bin 969,26 TL damga vergisi ziyaı cezası uygulandığı bildirildi.

Şirketin konuyla ilgili bugüne kadarki sektör uygulamaları ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda inceleme konusuna ilişkin olarak vergi mevzuatı ile tam uyum içinde yer aldığı görüşünde olduğu belirtilen açıklamada, şirketin finansal tablolarında incelenmeyen dönemler de dahil olmak üzere herhangi bir karşılık ayırmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tarhiyat ve ceza uygulamasına karşı Şirketimizin Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu nezdinde uzlaşma talebinde bulunma ve uzlaşmanın vaki olmaması durumunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin ayrıca vergi incelemesi sonuçlarının 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında indirime konu edilmesini talep imkanı bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak yasal süresi içinde başlatılacak süreçler yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Pegasus Hava Taşımacılığı
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