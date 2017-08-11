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Pegasus Hava Yolları KidzMondo'da

-Pegasus, Trump Alışveriş Merkezinde bulunan KidzMondo'da yerini aldı

Pegasus Hava Yolları KidzMondo'da

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, Trump Alışveriş Merkezinde yer alan, mimarisiyle gerçek dünyanın küçültülmüş halini yansıtan çocukların eğlence&öğrence şehri KidzMondo'da yerini aldı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre çocuklar, KidzMondo'da Pegasus ile uçuşa geçecek.

Çocuklar, gerçek bir uçağın kokpitinin monte edildiği havaalanında Pegasus üniformaları giyerek birer havayolu çalışanı oluyor.

Pilot olup uçak kullanmayı ya da kabin görevlisi olup yolculara servis sunmayı deneyimleyen çocuklar, havacılık sektörünü daha yakından tanıyor ve gökyüzünün tadını çıkarıyor.

Gerçek bir şehrin çocuk boyutlarındaki hali olan KidzMondo'nun 4 bin metrekarelik alanı üzerinde havalimanına ek olarak astronomi birimi, dedektif birimi, dondurma fabrikası, modaevi, itfaiye istasyonu, süpermarket ve banka gibi 40'tan fazla meslek ünitesi ve 53'ten fazla rol bulunuyor. Çocuklar pilot olup uçak kullanıyor, doktor olup hasta tedavi ediyor, itfaiyeci olup yangın söndürüyor, dedektif olup gizli dosyaları çözüyor ve astronot olup Mars'a gidiyor.

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Pegasus Hava Yolları
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