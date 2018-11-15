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Pegasus’tan Ankara-Paris hattı

- Pegasus Hava Yolları, Ankara ile Paris arasında haftanın iki günü karşılıklı seferler başlatacak

Pegasus’tan Ankara-Paris hattı
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İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 17 Aralık’tan itibaren Ankara ile Paris arasında haftanın iki günü karşılıklı seferler başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, başkent Ankara ile Fransa’nın başkenti Paris’i birbirine bağlıyor.

Ankara Esenboğa’dan Paris Charles De Gaulle Havalimanı’na haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 17 Aralık 2018'de gerçekleştirilecek.

Pegasus’un Paris Charles De Gaulle Havalimanı’na uçuşları Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan pazartesi ve perşembe günleri saat 09.40’ta, Paris Charles De Gaulle Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 12.30’da düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 74,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Sen Nehri'nin üzerine, Paris Havzası'nın ortasına kurulu olan Paris, Avrupa’nın gözde şehirleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi gibi dünyaca ünlü yapılara ev sahipliği yapan şehir, dünyanın en romantik şehri olarak anılıyor.


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Ankara-Paris HattıPegasus
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