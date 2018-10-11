Pegasus'tan Yarınlara Uçuyoruz Projesi

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları tarafından, 18-29 yaş arasındaki gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla Yarınlara Uçuyoruz Projesi başlatıldı.

Pegasus'un, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlattığı projeye ilişkin detaylar düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Hacı Ömer Sabancı'nın "Bu topraktan aldığını bu toprağa vermek" sözününü anımsatarak, bu coğrafyadaki pastayı büyütmeleri halinde kendilerinin de büyüyeceğini söyledi.

Nane, "Bizim amacımız da bu toplumdan kazandığımızın belirli bir kısmını topluma geri döndürerek topluma faydalı işler yapmak ve pastayı büyütmek." dedi.

Projenin 18-29 yaş arasındaki gençleri kapsadığını dile getiren Nane, "Bu gençler bir şeyler yapmak istiyor. Bunu yaparken belirli kaynakları var, belirli kaynakları yok. Özellikle şehir dışına giderken ulaşım ana sıkıntılardan bir tanesi. Biz de, 'Bu tür gençlerin proje geliştirirken uçmayı ya da yol konusunu, barınmayı dert etmemesi için bir alt yapı oluşturalım' dedik." diye konuştu.

Proje kapsamında 21 Eylül'de başvuru almaya başladıklarını aktaran Nane, başvuruların 20 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.

Nane, "Seçeceğimiz 20 projenin, özellikle Pegasus'un uçtuğu şehirlerdeki uçak ve barınma ihtiyaçlarını biz karşılayacağız ve bu gençlerimizin yaptıkları projelere bir nebze destek olacağız." ifadelerini kullandı.





- "Gençleri ihtiyacı bulunan bölgelere ulaştıracağız"





Nane, projenin diğer paydaşları ile çok güzel bir iş birliği yaptıklarını, bunun güzel bir iş birliğinin başlangıcı olduğunu, bundan sonra daha etkin kampanya ve projelerle toplumun yanında olacaklarını vurguladı.

Toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini önemsediklerini aktaran Nane, şunları kaydetti:

"Bu değerli fikirlerin hayata geçirilebilmeleri için desteğin şart olduğunu da biliyoruz. İşte tam da burada üzerimize düşen görevi yapıyor ve gençlerle birlikte 'Yarınlara Uçuyoruz'. Bir hava yolu şirketi olarak, bizim insanları bir yerden bir yere ulaştırma misyonumuz var. Bu misyondan yola çıkarak, gençleri ihtiyacı bulunan bölgelere ulaştıracağız. Böylelikle hem gençlerin kişisel gelişimlerine hem de enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak istiyoruz."





- "Toplumsal fayda sağlayacak çalışmaları destekleyeceğiz"





Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu Üyesi Kerim Paker ise vakfın temel amacının, "sivil toplum alanındaki ihtiyaçları anlayarak, bu ihtiyaçları bağışçıların hassasiyetleri ile birleştirmek ve sağlanan etkileşim ile sosyal etki yaratarak sivil toplumu geliştirmek" olduğunu söyledi.

Bunu sağlamak için hem bireylerden gelen bağışlar hem de kurumlarla yapılan ortaklıklar çerçevesinde bugüne kadar 44 STK'ya 938 bin 550 TL'lik hibe transferi sağladıklarını aktaran Paker, bu projede de Pegasus ve TOG iş birliği ile gençlerin toplumsal fayda sağlayacak çalışmalarını destekleyeceklerini bildirdi.

TOG Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Karal da vakfın 16 yıldır gençliğin gücünü toplumsal faydaya dönüştürmek amacıyla projelerini hayata geçirdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TOG, çevresindeki toplumsal ihtiyaçların bilincinde; sosyal farklılıklarla ilgili harekete geçen bir gençliğin oluşmasına katkıda bulunmayı hedefleyerek kuruldu. Pegasus, bu proje kapsamında, sivil toplum bilinciyle hareket eden gençlerin projelerinin tüm giderlerini sahipleniyor. Destekçimize ve projenin koordinasyonunu sağlayan Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’na gençliğin gücüne inandıkları için çok teşekkür ediyoruz."





- Yarınlara Uçuyoruz Projesi





Pegasus Hava Yolları'nın Yarınlara Uçuyoruz Projesi, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve TOG yürütücülüğünde başladı. Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında, Eylül 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında 20 proje desteklenecek.



Proje kapsamında; Türkiye'deki 18-29 yaş arası bütün gençler ve gençlik grupları, toplumsal fayda ve dayanışmayı odağına alan bütün seyahat fikirleriyle www.yarinlaraucuyoruz.com internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Teknik ön elemeden geçirilecek başvurular, Değerlendirme Kurulu tarafından da değerlendirilecek.

