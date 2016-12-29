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Pegasus'tan yılbaşı kampanyası

- Şirket, tüm hatlarda ikinci kişinin yüzde 50 indirimli uçabileceği kampanya başlattı

Pegasus'tan yılbaşı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları yılbaşı kampanyası kapsamında tüm hatlarda ikinci kişinin yüzde 50 indirimli uçabileceği biletleri satışa çıkardı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, tüm hatlarda geçerli olan yılbaşı kampanyasında, biletlerini 31 Aralık'a kadar alanlar, 7 Şubat-22 Haziran 2017 tarihleri arasında ikinci yolcunun biletine yüzde 50 indirimle sahip olabilecek.

Kampanyanın biletleri www.flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamalarından satın alınabilecek. Pegasus'un sefer bilgilerine ve kampanya detaylarına www.flypgs.com/kampanyalar/yilbasi-kampanyasi üzerinden ulaşılabilecek. Yolcular flypgs.com'da yer alan Etkinlik Takvimi ile gidecekleri yerde gerçekleştirilen tüm etkinliklere ulaşabilmekte.

Pegasus, kampanyayı, klişeleşmiş yılbaşı hediyeleri yerine seyahat hediye etmeye yönlendiren reklam filmiyle duyurdu.


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