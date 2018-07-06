Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 17 Temmuz’dan itibaren Antalya-Erbil arasında haftanın 3 günü, 20 Temmuz’dan itibaren ise Antalya ile Lübnan’ın başkenti Beyrut arasında haftanın 4 günü karşılıklı seferler düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, Antalya-Erbil ve Antalya-Beyrut hatlarını uçuş ağına ekledi. Antalya’dan Erbil’e haftada 3 gün düzenlenecek karşılıklı seferlerin ilki 17 Temmuz'da gerçekleşecek. Misafirler, Antalya ile Erbil arasında düzenlenecek seferler için biletlerini 149,99 dolardan başlayan fiyatlarla satın alabiliyor.

Antalya’dan Beyrut’a haftanın 4 günü düzenlenecek karşılıklı seferlerin ilki ise 20 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu seferler için de biletleri 89,99 dolardan başlayan fiyatlarla satın almak mümkün oluyor.

Pegasus’un Antalya-Erbil uçuşları salı, cuma ve pazar günleri, Antalya-Beyrut uçuşları ise karşılıklı olarak pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri düzenlenecek.

Pegasus Hava Yolları, Antalya’dan yurt içinde Adana, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul Sabiha Gökçen, Kayseri, Malatya, Trabzon’a, yurt dışında ise Amman, Amsterdam, Berlin, Beyrut, Cenevre, Düsseldorf, Erbil, Hamburg, Hannover, Kıbrıs-Ercan, Kopenhag, Köln, Leipzig, Münih, Nürnberg, Oslo, Paris-Charles De Gaulle, Stockholm, Stuttgart, Tel Aviv, Viyana ve Zürih olmak üzere toplam 30 noktaya direkt seferler düzenliyor.

Misafirler, biletlerini www.flypgs.com, mobile.flypgs.com, Pegasus’un Mobil Uygulamaları ve acente kanalları aracılığıyla satın alabiliyor.