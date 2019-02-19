Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda TÜSİAD Bursa
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
Eski Bakan hayatını kaybetti
Eski Bakan hayatını kaybetti
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu

Pegasus’un yeni hattı Venedik

- İstanbul Sabiha Gökçen’den Venedik’e haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki 1 Temmuz’da yapılacak

Pegasus’un yeni hattı Venedik
banner17

İSTANBUL (AA) - Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen’den Venedik’e haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilkini 1 Temmuz tarihinde gerçekleştirecek.

Pegasus açıklamasına göre, şirket, Sabiha Gökçen ile İtalya'nın Venedik şehrini birbirine bağlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den Venedik’e haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki 1 Temmuz’da yapılacak.

Pegasus’un Roma, Milan-Bergamo ve Bolonya’dan sonra İtalya’daki 4’üncü uçuş noktası olan Venedik’e uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Venedik Marco Polo Havalimanı’na pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 09:45’te; Venedik Marco Polo Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler 12:00’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 49,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu olan Venedik, İtalya turlarının önemli destinasyonlarından biri olarak dikkati çekiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Pegasus
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5