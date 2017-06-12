Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...

Pegasus’un yeni uçuş noktası Odessa

- Pegasus, yurt dışında uçtuğu hatlara Ukrayna'nın Odessa kentini ekledi - Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane: - "Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısının önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz"

Pegasus’un yeni uçuş noktası Odessa

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz seyahat döneminin başlamasının ardından, yurt dışında uçtuğu hatlara Ukrayna'nın Odessa kentini de ekledi.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, misafirler, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Odessa'ya 39,99 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Pegasus'un 14 Temmuz'da başlayacak Ankara - Odessa karşılıklı seferleri haftada 4 gün olmak üzere pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

Karadeniz kıyısındaki en büyük limanlardan birine sahip Odessa'nın eklenmesiyle beraber uçuş ağını 40 ülkede toplam 105 noktaya ulaştıran Pegasus, Odessa'yı Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden iç hatlarda Adana, İzmir, Antalya, Bodrum, Diyarbakır, Edremit, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Trabzon ve Van olmak üzere 11 noktaya; dış hatlarda Amman, Köln, Düsseldorf, Erbil, Lefkoşa, Stockholm, Viyana ve Stuttgart olmak üzere 9 noktaya bağlantılı uçuracak.

- "Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz seyahat dönemi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz seyahat döneminin başlamasının gerek ekonomi gerekse turizm açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, "Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısının önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz. Biz de Pegasus Hava Yolları olarak, uluslararası bir 'hub' haline dönüştürmeyi hedeflediğimiz Ankara'dan Odessa'ya direkt uçuşlarımızı başlattık. Misafirlerimizi, Ankara’dan yeni bir noktaya daha ulaştırabilmek gerçekten büyük bir mutluluk. Türkiye-Ukrayna arası vizesiz seyahat imkânı ve Odessa gibi yeni uçuş noktalarının artmasıyla, turizm açısından olumlu yansımalar muhakkak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, yeni hattı ile birlikte Ukrayna’da toplam beş noktaya sefer düzenlemeye başlayacak olan Pegasus, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Kiev ve Odessa'ya; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’dan ise Kharkiv, Lviv ve Zaporijya şehirlerine uçuş gerçekleştiriyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
OdessaPegasus
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5