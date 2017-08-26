PEGİDA’dan Kanada’da İslam karşıtı gösteri

LONDON (AA) - Merkezi Almanya'nın Dresden kentinde bulunan ve kısa adı PEGİDA olan "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" isimli grubun Kanada’daki taraftarları, London'da gösteri yaptı.

Toronto’nun 250 kilometre batısındaki London kentinde, belediye binası önünde toplanan 500 kadar PEGİDA taraftarına karşı, bir o kadar da karşıt görüşteki grup eylem yaptı. Polis, karşı gruptan iki kişiye yumrukla saldıran iki PEGİDA taraftarını gözaltına aldı.

Yaklaşık iki saat süren eylem sonrası açıklama yapan London Polis Teşkilatı Sözcüsü Chris Newton, önemli bir güvenlik endişesine neden olan eylemle ilgili gerekenin yapıldığını söyledi.

Öte yandan London Belediye Meclisi, nefreti teşvik eden faaliyetlerin kentte yasaklanmasını içeren bir kararı onayladı. PEGİDA taraftarlarının söylemlerine katılmayan çok sayıdaki yerel politikacı da karşı gruptaki protestocularla birlikte eylem yaptı.

Almanya'da Neonazilerin kalesi olarak bilinen Dresden'de, Batı'nın İslamlaşmasına karşı bir hareket olarak ortaya çıkan PEGIDA hareketi, 2014'ten bu yana dünyanın değişik bölgelerinde eylemler düzenleyerek taraftar topluyor.