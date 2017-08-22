Pehlivanlı Barajı 380 dekara can verecek

ERZURUM (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Erzurum'da inşa edilen ve 6 milyon 900 bin liraya mal olacak olan Pehlivanlı Barajı'nın yüzde 55'i tamamlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tortum ilçesinde yapımı süren barajın yüzde 55'inin tamamlandığı belirtildi.

Barajın tamamlanmasıyla arazilerin suyla buluşacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DSİ, Tortum ilçesi arazilerini suya kavuşturmak için gerçekleştirdiği yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Tortum'da kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve temelden 45 metre yüksekliğinde tesis edilen baraj inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Yüzde 55 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı Pehlivan Barajı 0,27 milyon metreküp su depolama hacmine sahip bulunuyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, projenin toplam maliyetinin 6 milyon 900 bin lira olduğunu belirterek, "Pehlivanlı Barajı4nı hizmete aldığımızda beldeye ait bin 380 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Münbit topraklar bereketlenecek, çiftçilerimizin yüzü gülmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.