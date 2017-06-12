"PEJ siyaset sahnesine başarıyla çıkmıştır"

STRAZBURG (AA) - Fransa'da yapılan milletvekili genel seçimine 52 adayla katılan Eşitlik ve Adalet Partisinin (PEJ) Başkanı Şakir Çolak, hedeflediklerinden daha az oy aldıklarını belirterek "Fakat seçimlere ilk kez katılan ve siyaset sahnesine yeni çıkmış, amatör ruhla seçim kampanyası yürüten bir partinin bu sonuçlarla büyük başarı yakaladığını söyleyebiliriz." dedi.

Fransa Ulusal Meclisine seçilecek 577 üyenin belirleneceği seçimin ilk turundan sonra Strazburg’da basın toplantısı düzenleyen Çolak, sonuçları değerlendirdi.

PEJ’in Fransa siyasetinde bir alternatif olabileceğini ve buna hazır olduğunu gösterdiğini kaydeden Çolak, “Sonuçları değerlendirdiğimizde hedeflediğimizden daha az oranda oy aldığımızı görüyoruz fakat seçimlere ilk kez katılan ve siyaset sahnesine yeni çıkmış, amatör ruhla seçim kampanyası yürüten bir partinin bu sonuçlarla büyük başarı yakaladığını söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Çolak, seçimlere 52 adayla katıldıklarını anımsatarak yüzde 0,8 civarında oy almayı beklediklerini dile getirdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin 430-450 milletvekili çıkaracağını belirten Çolak, “Bu bir tehlikeye işaret ediyor. Artık Fransa siyaseti çift kutuplu değil, tek kutupludur. Bu demokrasimiz için tehlikelidir. Ulusal Mecliste hayır diyecek bir muhalefete, güçlü bir muhalefete ihtiyacımız var.” dedi.

Çolak, seçmenin yüzde 50'den fazlasının sandığa gitmediğini ve bunun Fransa tarihinde bir rekor olduğunu vurgulayarak “Bu aslında bize seçmenin siyasete ve siyasetçiye güvenmediğini gösteriyor. Biz bu mesajı aldık, siyasette bir dönüşüm ve değişim gerekiyor. İşte PEJ bunu sağlayacak. Sandığa ve siyasete küsen seçmene yeniden haklarını kullanmayı hatırlatacak ve geleceğini şekillendirmeyi başaracağız.” ifadesini kullandı.

Ekip arkadaşlarına ve seçmenlerine teşekkür eden Çolak, başlangıç olarak 52 adayla ilk kez bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ve başarılı olduklarını belirterek gelecek yıllarda bu başarının katlanarak devam edeceğini söyledi.

“Fransa için yeni bir dönem başlamıştır. Bu kaçınılmazdır” diyen Çolak, gelecek dönem yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) ve yerel yönetimler seçimleri için yarından itibaren hazırlıklara başlayacaklarını bildirdi.



