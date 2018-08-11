Pekin Büyükelçisi Önen'den Çinli iş adamlarına çağrı

PEKİN (AA) - Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye ile Çin'nin 28 milyar dolar olan toplam ticaret hacminin daha dengeli, sürdürülebilir ve ortak kazanım esası çerçevesinde 50 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini belirterek, Çinli iş adamlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

Büyükelçi Önen, Çin’in önde gelen ekonomi dergilerinden China Investment'a yazdığı makalede Çinli iş adamlarını Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etti.

İki ülke arasındaki mevcut 28 milyar dolarlık ticaret hacminin daha dengeli, sürdürülebilir ve ortak kazanım esasına dayalı şekilde geliştirilerek, 50 milyar dolara yükseltilmesinin Türkiye’nin hedefleri arasında olduğunu söyleyen Önen, "Bu noktada Çinli iş adamlarını da Türkiye'ye yatırım yapmaya ve Asya ve Avrupa'nın kesiştiği nokta ile Kuşak ve Yol Projesi'nin kalbinde olan ülkemize yatırım yapmaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.



Önen, Türkiye’ye yapılan yatırımın sadece bu ülkeye değil, Türkiye’nin hinterlandında bulunan 1,6 milyarlık nüfus ve 24 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılaya yapılan yatırım olduğuna dikkati çekti.

- Çinli turist sayısında hedef bir milyon

Çin’de bu yıl ilan edilen Türkiye Turizm yılı kapsamında Türkiye’nin tanıtımı için yaklaşık 80 projenin planlandığını belirten Büyükelçi Önen, bu tanıtım çalışmalarıyla Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısının bir milyona çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.



Önen, "2018 yılının ilk dört ayında Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97 oranında artmış olması da 1 milyon Çinli turist hedefimize orta vadede ulaşabileceğimiz konusunda inancımızı güçlendiriyor.” dedi.



- Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Kuşak ve Yol’un kalbi konumunda



Büyükelçi Önen, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortak inşa ettiği Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolunun Türkiye’nin desteklediği Orta Koridor projesinin kalbi olduğunu, Orta Koridor’un da tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol projesinin kalbi durumunda bulunduğunu vurguladı.



Çin ve Avrupa arasında kesintisiz ticaret imkanını doğuran BTK demiryolunun başlangıçta bir milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük, 2034’te ise 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağına dikkati çeken Büyükelçi Önen, şunları kaydetti:



"Bilindiği üzere Çin sadece ihracata dayalı büyüme modelinden ithalata da öncelik veren bir politika ve büyüme modeline doğru geçiş yapmaktadır. İşte bu ithalatı önceleyen politika değişikliği de Orta Koridor’un ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü, Orta Koridor'un etkin kullanımı ile Çin’den kalkan ve ihraç ürünleriyle dolu olarak Avrupa’ya ulaşan malları taşıyan tren vagonları boş olarak dönmek yerine Çin pazarına girecek ithal ürünler ile dolu olarak geri dönecektir. Bu durum da taşımacılık maliyetleri anlamında ciddi bir kazanım sağlayacaktır."