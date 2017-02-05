Pence'den, federal yargıcın vize yasağı kararına eleştiri

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence, Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart tarafından Başkan Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeye uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan bir karar almakla “yanlış yaptığını” ve yönetimin “Amerikalıların güvenliği için ellerindeki tüm yasal imkanları kullanacağını” söyledi.

Pence Amerikan Fox New televizyonuna yaptığı açıklamada, Yargıç Robart'ın aldığı kararın yanlış olduğunu iddia etti.

Pence, şunları ifade etti:

“O bu kararı alarak yanlış yaptı. Amerikan halkını korumak için elimizdeki tüm yasal imkanları kullanacağız. Kampanyasının başından yönetime gelmesine kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Amerikalıların güvenliğini her şeyin önüne koyacağını ifade etti. Biz bu tartışmayı kazanacağız.”

Medyanın Başkan Trump’ın vize yasağı kararını “Müslüman yasağı” olarak değerlendirmesini eleştiren Pence Müslüman nüfusun yüzde 90’nın bu kararnameden etkilenmediğini savundu.

Trump’ın geçen hafta cuma günü imzaladığı Başkanlık Kararnamesi, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali olmak üzere yedi ülke vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti.

Kararname ayrıca Suriye’den mülteci alımını süresiz bir şekilde askıya almıştı. Trump’ın bu kararı ülke çapına protestolara yol açtı. Yeni başkan bu kararından dolayı içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karşı karşıya kaldı.

Yargıç Robart’ın kararı Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıkları tarafından uygulamaya konulurken, Trump yönetimi kararı temyize götürdü. Ancak temyiz mahkemesi başvuruyu cumartesi gecesi reddetti.