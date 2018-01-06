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Pendik'te akaryakıt istasyonunda gasp

- Yüzü maskeli şüpheli, bıçak tehdidiyle benzinlik çalışanının cebindeki paraları aldıktan sonra kaçtı

Pendik'te akaryakıt istasyonunda gasp

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir benzinlikte görevliyi bıçakla tehdit edip cebindeki paraları gasbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzü maskeli şüpheli, görevliyi bıçakla tehdit etti.

Benzinlik çalışanının cebindeki 500 lirayı alan gaspçı daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine iş yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt IstasyonuBenzinlikGaspMaskeli
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