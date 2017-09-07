Pendik'te parklarda uyuşturucu denetimi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te parklarda narkotik ekiplerince denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında parklarda kontroller gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği, Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri ve üst aramasının yapıldığı denetimlerde narkotik dedektör köpeği "Kara" da yer aldı.

Operasyonda, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, bu tür denetimlerin okulların açılmasıyla devam edeceği bildirildi.