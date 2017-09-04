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Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kurtköy Ankara Caddesi'nde, Salih Ç. ile kardeşi Yasin Ç, daha önce ayrıldığı eşinin akrabaları Tahsin Ç. ve Nahsen Ç. ile henüz bilinmeyen...

Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtköy Ankara Caddesi'nde, Salih Ç. ile kardeşi Yasin Ç, daha önce ayrıldığı eşinin akrabaları Tahsin Ç. ve Nahsen Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da birbirine silahla ateş etti. Tahsin Ç. ile Nahsen Ç, yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nahsen Ç'nin hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yasin Ç. gözaltına alınırken, Salih Ç'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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