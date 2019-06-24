Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon mersin seminer dünya ekonomi
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!
Akbatı'dan şarkılar geçti
Akbatı'dan şarkılar geçti
THY ile LOT anlaştı
THY ile LOT anlaştı
Ova pamukla buluştu
Ova pamukla buluştu
Patateste ilk 10'dayız
Dünyada ilk 10'dayız!

Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'teki trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı 34 STT 58 plakalı pikap, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu Pendik istikametinde, sürücünün...

Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı
banner17

İSTANBUL (AA) - Pendik'teki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı 34 STT 58 plakalı pikap, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu Pendik istikametinde, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otobanın ortasında ters dönen araçtaki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede kaza dolayısıyla trafik bir süre yoğunlaştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
1 YaralıPendikTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5