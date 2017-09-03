Penguenler ve timsahlar ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Anadolu Yakası'ndaki akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi, 200 türden 20 binin üzerinde deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapıyor.

"Kayalık Kıyılar", "Ana Tank", "Deniz Anası Galerisi", "Jungle", "Nehirler", "Penguen Adası" ve "Timsah Krallığı" adı verilen 7 bölüm ve 50 akvaryum tankından oluşan akvaryumda çocuklar, ekoloji ve okyanus hayatının sürdürülebilirliğiyle ilgili bilgi alırken, 270 derece görüş olanağı olan akrilik tünelde gezip, denizdeki yaşamı ve birçok deniz canlısını görebiliyor.

Çocuklara su altı dünyasını eğlenceli şekilde öğretmeyi amaçlayan akvaryumda, Türkiye'de bulunmayan Manta vatozları, su samurları ve su farelerinin yanı sıra İstanbul'a ilk kez gelen Güney Amerikalı Humboldt Penguenleri bulunuyor.

Avustralya'dan getirilen 5 metre boyunda 750 kilogram ağırlığındaki erkek ve 3 metre uzunluğundaki dişi timsah, ziyaretçilerin en fazla dikkatini çeken canlılar. Gelecek 10 yıl içerisinde bin kiloya ulaşması beklenen dev timsahın 30 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Timsahlar, su ürünleri mühendisleri tarafından ayda ortalama 50 kilogram et ağırlıklı gıdayla besleniyor. Uzmanlar, besleme seansı sırasında özel bir bölmeye geçiyor ve suya düşmemek için emniyet kemeri takıyor.

Dubai'deki akvaryumda yürütülen yetiştirme programları kapsamında akvaryumda dünyaya gelen penguenlerin yaşadığı alanlarda ise üreyebilecekleri özel odalar bulunuyor. Oldukça oyuncu türler olan su samurları ve penguenler günün büyük bölümünü oyun oynayarak geçiriyor.

Akvaryum bünyesinde Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından teslim edilen zehirli tarantula türleri de yer alıyor.

- "En önemli görevleri, veteriner hekim, biyolog, dalgıç ve su ürünleri mühendisleri üstleniyor"

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Gülnur İnkaya, 28 Nisan'da ziyarete açılan, 200 türden 20 binin üzerinde deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapan akvaryumun farklılığını, "deniz canlılarının yanı sıra amfibilerin, sürüngenlerin bulunması" şeklinde tanımlarken, akvaryumu ayda 25-35 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

İnkaya, 60 kişilik ekibin çalıştığı akvaryumda, en önemli görevleri, veteriner hekim, biyolog, dalgıç ve su ürünleri mühendislerinin üstlendiğini, canlıların bakım ve beslenmelerinin onlar tarafından yapıldığını anlattı.

En yoğun ilgiyi timsahların çektiğini dile getiren İnkaya, timsahların İstanbul'a getirilişine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Avustralya'da halkın bulunduğu alanlara karışan dev timsah, yetkililerce Queensland'deki bir timsah çiftliğine alınıyor. Kral timsah çiftliğe alındığında şu anki büyüklüğünün yarısı kadardı. Timsah çiftliği Avustralya hükümeti denetiminde 1981'de kurulan bir çiftlik. Bu çiftlikte 500'ün üzerinde timsah bulunuyor. Timsahlar uzun süre bu çiftlikte yaşadıktan sonra İstanbul'a özel uçak ve veteriner hekim gözetiminde getirildi. Timsahların getirilmesinde 20 kişilik bir ekip görev aldı. Timsaların yaşadığı tank, Dünya Akvaryumlar ve Hayvanat Bahçeleri Birliğinin belirlediği standart tank ölçülerinin 3 katı büyüklüğünde."

- "Canlıların beslenme saatlerine göre ziyaret planlanmasını öneriyoruz"

İnkaya, canlıların beslenme saatlerine göre ziyaretlerini planlamalarını tavsiye ederek, "Böylece penguenlerin, su samurlarının, su farelerinin uzman ekibin elinden yemek yemesine tanık olabilir, daha eğlenceli ve eğitici bir gün geçirebilirler. Örneğin su fareleri, havuç, elma, salatalık; su samurları somon, alabalık, timsahlar da tavukla besleniyor. Ziyaretçilerimiz için keyifli görüntüler ortaya çıkıyor." dedi.

Yıllık üyelik sistemi sayesinde yıl içinde bir çok kez ziyaret olanağı bulunduğunu belirten İnkaya, "Önümüzdeki 3 ay içinde yeni sürprizlerimiz olacak ve buraya diğer akvaryumlarda olmayan canlılar gelecek. Akvaryum çok yaşayan bir yer. Her yıl yeni canlılar katmaya ve yeni etkinlikler yapmaya çalışıyoruz ki ziyaretçilerimiz her geldiğinde yeni bir şeyle karşılaşsın, ekoloji ve okyanus hayatının sürdürülebilirliğine ilişkin bilgi alsın. Deniz yaşamı bilincini, denizlerimizi temiz tutmanın önemini ve sürdürülebilirliğini anlatmak açısından çocukları, okul gruplarını bekliyoruz." diye konuştu.