Penta Teknoloji, Bilişim 500 Araştırmasında 5 ödülün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Penta Teknoloji, bu yıl 20'ncisi düzenlenen ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması “Bilişim 500”de Donanım Kategorisi’nde Ağ Donanımı, Baskı Sistemleri, Görüntü ve Ses Sistemleri, Sunucu, Masaüstü ve Taşınabilir Bilgisayarlar, Tablet ve OEM Ürünleri, Veri Yedekleme ve Depolama alt kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Penta açıklamasına göre, Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve yaklaşık 30 yıllık deneyimiyle, sektöründe çok sayıda ilke imza atan Penta Teknoloji, bu yıl 20’ncisi düzenlenen ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması "Bilişim 500”de Donanım Kategorisi'nde Ağ Donanımı, Baskı Sistemleri, Görüntü ve Ses Sistemleri, Sunucu, Masaüstü ve Taşınabilir Bilgisayarlar, Tablet ve OEM Ürünleri, Veri Yedekleme ve Depolama alt kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Penta, "İlk 500 Bilişim şirketi" kategorisinde ise geçen yılki yerini koruyarak sekizinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, "Türk bilişim sektörünün 20 yıldan bu yana devam eden en uzun soluklu etkinliklerinden biri olan Bilişim 500’de, Penta adına aldığımız ödüller dolayısıyla büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada almış olduğumuz ödüller, 2019 yılı genelinde şirketimiz adına ümitlerimizi tazeledi ve çalışma azmimizi güçlendirdi.” ifadelerini kullandı.