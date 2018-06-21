Penta Teknoloji ve Zyxel'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, 28 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, ağ teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından Zyxel’in Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı oldu.

Penta Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Zyxel’in Türkiye’deki tek dağıtıcılığını üstlendi. Yaklaşık 30 yıldır telekom şirketleri, servis sağlayıcıları, iş ve ev kullanıcıları için çözüm üreten Zyxel, Penta iş birliğiyle Türkiye’deki büyümesini artırmayı hedefliyor.

Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Zyxel’in ağ çözümleri pazarına yön veren yenilikçi markalardan olduğunu belirterek, yaptıkları anlaşmayla birlikte her iki markanın daha da güçleneceğini kaydetti.

Penta Teknoloji olarak her biri kendi alanında lider, güçlü marka ve çözümlerle sektöre hizmet verdiklerini bildiren Erünsal, "Stratejik iş ortaklığımızın ardından iki şirket arasında artan sinerjiyle, Zyxel’in Türkiye pazar payını daha da artıracağımıza, markanın gücüne güç katacağımıza inancımız tam." yorumunu yaptı.

Zyxel İletişim Teknolojileri Head of Channel Tuğba Şişik de "Hızla değişen bilişim sektöründe güvenilir ve uzun süreli iş ortaklığı kurmanın sırrı, uçtan uca bütün süreçlerin içine bizzat dahil olmaktan geçiyor. Penta Teknoloji, sektörümüzün en köklü dağıtıcılarından biri olarak, geniş müşteri portföyü ve katma değerli çözümler sunuyor. Kendilerinin sektörümüzdeki tecrübesi ve yetkin hizmet ağı ile her yıl hızla büyüyen iş hacmimize ivme kazandırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

