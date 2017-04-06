Pentagon, Suriye’de kuvvet koruma tedbirlerini gözden geçiriyor

WASHINGTON (AA) – ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Joseph Scrocca, sahadaki Amerikalı komutanların, Washington’un Suriye rejimine karşı askeri bir adım atması durumunda ABD’nin Suriye’deki askerlerini muhtemel bir saldırıya karşı korumak üzere kuvvet koruma tedbirlerini gözden geçirdiğini söyledi.

Albay Scrocca, Bağdat’tan telefonla bağlandığı Pentagon’da Suriye ve Irak’taki operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Scrocca, bir gazetecinin, başta ABD başkanı Donald Trump olmak üzere, Washington’dan Beşar Esed’in kimyasal silahla sivilleri hedef almasına karşı adım atma sinyali verildiğini belirterek, ABD’nin askeri bir adım atması durumunda, Suriye’de bulunan askerleri korumak için tedbirler alınıp alınmadığını sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Kuvvet koruma bizim için her zaman Irak ve Suriye’deki kuvvetlerimiz için en önemli önceliktir. Size şunu söyleyebilirim; bu bizim en önemli kaygılarımızdan biri. Sahadaki komutanlar, kuvvet koruma tedbirlerini gözden geçiriyorlar ve hem ABD hem de koalisyon kuvvetleri gerektiğinde kendilerini korumaya hazırdır."

Albay Scrocca, ABD’nin yeni savunma silahlarını tedbir amaçlı Suriye’ye konuşlandırıp konuşlandırmayacağı yönündeki soruya karşılık ise cevap vermek istemediğini söyledi. Scrocca, "Tabi ki mevcut durumda kuvvet koruma tedbirlerimizi gözden geçirmek için bir sebebimiz var." dedi.