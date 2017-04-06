Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Pentagon, Suriye’de kuvvet koruma tedbirlerini gözden geçiriyor

- ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Scrocca: - "(Suriye’ye yapılacak bir müdahale üzerine Esed rejiminden gelecek bir saldırıya karşı) Sahadaki komutanlar, kuvvet koruma tedbirlerini gözden geçiriyorlar ve hem ABD hem de koalisyon kuvvetleri gerektiğinde kendilerini korumaya hazırdır" - "Mevcut durumda kuvvet koruma tedbirlerimizi gözden geçirmek için bir sebebimiz var"

Pentagon, Suriye’de kuvvet koruma tedbirlerini gözden geçiriyor

WASHINGTON (AA) – ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Joseph Scrocca, sahadaki Amerikalı komutanların, Washington’un Suriye rejimine karşı askeri bir adım atması durumunda ABD’nin Suriye’deki askerlerini muhtemel bir saldırıya karşı korumak üzere kuvvet koruma tedbirlerini gözden geçirdiğini söyledi.

Albay Scrocca, Bağdat’tan telefonla bağlandığı Pentagon’da Suriye ve Irak’taki operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Scrocca, bir gazetecinin, başta ABD başkanı Donald Trump olmak üzere, Washington’dan Beşar Esed’in kimyasal silahla sivilleri hedef almasına karşı adım atma sinyali verildiğini belirterek, ABD’nin askeri bir adım atması durumunda, Suriye’de bulunan askerleri korumak için tedbirler alınıp alınmadığını sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Kuvvet koruma bizim için her zaman Irak ve Suriye’deki kuvvetlerimiz için en önemli önceliktir. Size şunu söyleyebilirim; bu bizim en önemli kaygılarımızdan biri. Sahadaki komutanlar, kuvvet koruma tedbirlerini gözden geçiriyorlar ve hem ABD hem de koalisyon kuvvetleri gerektiğinde kendilerini korumaya hazırdır."

Albay Scrocca, ABD’nin yeni savunma silahlarını tedbir amaçlı Suriye’ye konuşlandırıp konuşlandırmayacağı yönündeki soruya karşılık ise cevap vermek istemediğini söyledi. Scrocca, "Tabi ki mevcut durumda kuvvet koruma tedbirlerimizi gözden geçirmek için bir sebebimiz var." dedi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDKimyasalPentagonSuriye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5